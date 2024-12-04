Doğayı yok edecek projeye yargı freni

Ebru ÇELİK

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yapılması planlanan “Mustafa Kemal Paşa ve Dumlupınar Mahallesi Çevre Düzenleme Projesi’ne ilişkin verilen çevre etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararının iptali için açılan davadan karar çıktı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne açılan davada proje hukuka aykırı bulundu. Ordu İdare Mahkemesi kararında, denizin doldurulması ve üzerine inşa edilmesi planlanan yapıların, bölgedeki trafik yoğunluğunu artıracağına, Fatsa sahil yolunda ağır tonajlı araçların geçişini zorlaştıracağı dikkat çekti.

Projede, günde 92 araç seferi ile toplamda 18 bin 528 sefer yapılması öngörüldü. Bu artışın ilçenin altyapısını aşacağı ve trafik kazaları ile can kayıplarını artıracağı, deniz ekosistemi üzerindeki olumsuz etkileri olacağı, projenin deniz canlıları üzerinde ciddi olumsuzluklar yaratacağı ve bu konuda yeterli incelemenin yapılmadığı savunuldu. Projenin deniz ekosistemi üzerinde de büyük riskler oluşturacağı kaydedildi. Avukat Nur Hilal Gündüz, BirGün'e yaptığı açıklamada “Davanın sonucu Belediye’nin hayata geçirmek istediği projenin çevreyi yok edeceğinin kanıtıdır. Belediye davayı üst mahkemeye taşır diye düşünüyoruz ancak taşısalar dahi yeniden lehimize sonuçlanacağına inanıyoruz. Yurttaşlar ve çevreciler bu projeyi asla kabul etmeyecek” dedi. Gündüz, karşı çıkılan projenin öngörülen tehlikelerini şu şekilde anlattı: “Bu proje hayata geçirilmiş olsaydı bir değil birçok yönden çevreye ve insanlığa zarar verecekti. Öncelikle proje alanına otopark, fuar alanı gibi projelerin yapılması planlanıyordu. Denizin doldurulması demek o bölgeye bir taş maden ocağı açılması demek, bu zaten çevreye ve insanlara en zarar verecek şeylerden biri.''