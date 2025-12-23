Doğayla çarpışan insan ideali

Bedriye KORKAN KORKMAZ



Thomas Hardy'nin Yedi Kültür Sanat Yayıncılık'tan İsmail Ferhat Çekem çevirisiyle çıkan Yuvaya Dönüş adlı romanı, yalnızca Viktorya dönemi İngilteresi’nin taşrasında geçen bir hikâye değil, aynı zamanda insanın doğayla ve kendi içsel gerçekliğiyle olan çetin hesaplaşmasını da anlatır. Hardy, bir yazar olarak doğayı arka planda tutmaz; doğayı, kaderin bir tür aracı haline getirir. Egdon Heath yalnızca bir mekân değil, aynı zamanda karakterlerin ruhsal durumlarının simgesidir.

Romanın başkarakterleri Clym Yeobright ve Eustacia Vye, toplumun normlarına karşı duran idealist figürlerdir. Ancak Hardy, bu iki karakteri romantikleştirmek yerine, onların zaaflarını da açığa çıkarır. Evlilikleri, karşılıklı bir dönüşüm umuduyla başlasa da her biri diğerini kendi ideallerine uydurmaya çalışır. Bu, Hardy’nin merkezine koyduğu büyük trajedidir: İnsanlar değişmez ve başkalarını da değiştiremez.

Eustacia’nın Paris tutkusu, Clym’in köylü halkla bütünleşme arzusu, Wildeve’in kıskançlığı ve Mrs. Yeobright’ın geleneklere sıkı sıkıya bağlılığı; hepsi birer kırılma noktası yaratır. Bu kırılmalar, zamanla bir trajediye evrilir. Hardy, en çok da sistemin dayattığı kadın-erkek rollerini ve dini dogmaları sorgular. Wildeve ve Eustacia’nın ölümü, yalnızca bireysel bir çöküş değil, aynı zamanda toplumun farklı olanı dışlama refleksinin trajik sonucudur.

Diggory Venn’in hikâyede edindiği konum ise romanın umududur. Sessiz, sabırlı ve özverili bir karakter olarak Venn, Hardy’nin ideal “ahlaki” insan figürüdür. Ancak onun da sesi yüksek değildir; iyiliğin sessizce var olduğu bir dünyaya işaret eder.

Yuvaya Dönüş, döneminin ötesinde sorular soran, çağdaş okuru da derinden etkileyen bir romandır. Hardy, doğayla çatışan insanın kaçınılmaz sonunu, estetik bir dille ve güçlü bir anlatımla gözler önüne serer. Bu roman, yalnızca bir aşk trajedisi değil, aynı zamanda insan olmanın sınırlarını irdeleyen, güçlü bir vicdan çağrısıdır.