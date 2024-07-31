Doğru Sütyen Nasıl Seçilir?

Herhangi bir kıyafetinizin kendinize göre ve doğru almak ne kadar önemliyse sütyen gibi önemli ve göğsünüzü etkileyen iç çamaşırınızı doğru şekilde seçmek de oldukça önemlidir. Penti markasının dekolte sütyenden toparlayıcı sütyene, balenli sütyenden, pamuklulara, straplez sütyenden destekli sütyene onlarca çeşit sütyen çeşidi bulunmaktadır.

Onlarca çeşit sütyen arasından hangisi benim için uygun diye düşünüp mağazada vakit kaybetmektense bu yazımız size rehber olabilir. Sütyen seçimi çoğu zaman kendi stil ve zevkinize göre yaparsınız değil mi? Peki en önemli nokta olan “doğru beden” kısmını ne kadar önemsiyorsunuz?

SÜTYENDE DOĞRU BEDEN NASIL SEÇİLİR?

Araştırmalar çoğu kadının doğru bedenini bilmediğini gösteriyor. Öncelikle bant, kup ve bant ölçülerinizi biliyor olmanız gerekir. Doğru ölçüm için profesyonel bir yardım alabilirsiniz. Bunun için de Penti mağazalarına bekleriz!

Doğru sütyen için ilk kural doğru beden tespitiyle başlar. Doğru beden tespiti için de bant ve cup ölçülerinizi biliyor olmanız gerekir.

Bant ölçünüzü almak için; göğüs altınızdan tüm göğüs altı çevresini bir mezura yardımıyla ölçün. Ortaya çıkan sonucu “cm” üzerinden not edin. Göğüs altı çevresi ortaya çıkan sonuç bant ölçünüzü gösterir. Bu ölçü 75, 80, 85, 90 şeklinde gösterilir. Daha büyük bedenlerde ise beşerli değil onlu olarak ilerleyebilir.

Kup bedeninizi almak için ise göğsünüzün uç kısmından tam tur göğüs ölçüsü alabilirsiniz. Mezura yardımıyla yaptığınız ölçümde ortaya çıkan sonucu cm olarak kaydedin. Bu sonuç size kup bedeninizi gösterecektir.

Bant ölçüsü ve göğüs çevresi ölçümü arasındaki fark sütyen bedeninizi gösterir ve A, B, C, D, E gibi harflerle temsil edilir.

SÜTYEN ÇEŞİTLERİ

Her sütyen modeli birbirinden farklı ihtiyaçlarını karşılar. Aralarından kullanmak istediğiniz size en uygun olanını seçebilirsiniz. Bazı sütyen çeşitleri bazı vücut tiplerine daha uygundur. Ya da örneğin günlük ya da özel günlerde kullanacağınız sütyen çeşitleri değişkenlik gösterebilir. İşlevsellik, konfor ve şıklık doğru sütyeni seçmenin başlıca etkenlerindendir.

Günlük sütyenler seçmek isterseniz bunlar size, rahatlık ve nefes alabilirlik sağlar. Hareket imkanınızı kısıtlamadan çok büyük konforla kullanabileceğiniz ürünlerdir ki günlük hayatınıza eşlik etmesi adına en rahat kumaş olan pamuklu kumaştan üretilir. Günlük kullanımda kullandığımız ürünlerin uzun süre gitmesini istediğimizden uzun süreli kullanım için de uygun olarak tasarlanır.

seçmek isterseniz bunlar size, rahatlık ve nefes alabilirlik sağlar. Hareket imkanınızı kısıtlamadan çok büyük konforla kullanabileceğiniz ürünlerdir ki günlük hayatınıza eşlik etmesi adına en rahat kumaş olan pamuklu kumaştan üretilir. Günlük kullanımda kullandığımız ürünlerin uzun süre gitmesini istediğimizden uzun süreli kullanım için de uygun olarak tasarlanır. Push-up sütyenler , göğüsleri daha dolgun ve kalkık göstermek içindir. Özellikle özel günlerde, davetlerde, akşam dışarı çıktığınızda ve dekolte gerektiren durumlarda, belli başlı kıyafetlerle uyumlu olarak kullanılabilir.

, göğüsleri daha dolgun ve kalkık göstermek içindir. Özellikle özel günlerde, davetlerde, akşam dışarı çıktığınızda ve dekolte gerektiren durumlarda, belli başlı kıyafetlerle uyumlu olarak kullanılabilir. Göğüslerin şekil almasına ve daha destekli gözükmesine yardımcı olan tellerle tasarlanan balenli sütyenler yine özel günlerde tercihiniz olabilir. Destek gerektiren durumlarda telli yapısıyla yardımcı olacaktır. Balensiz sütyenler ise daha rahattır. Göğüsleri doğal haliyle bırakır.

yine özel günlerde tercihiniz olabilir. Destek gerektiren durumlarda telli yapısıyla yardımcı olacaktır. Balensiz sütyenler ise daha rahattır. Göğüsleri doğal haliyle bırakır. Destekli sütyenler sütyenin içerisinde bulunan ek bir destekle daha dolgun gözükmesini sağlar. Özellikle küçük göğüsler için uygundur. Desteksiz sütyenler ise doğal bir görüntü verir ve daha büyük göğüsler için uyumludur. Desteksiz sütyenler çoğunlukla ince kumaşlardan üretilir.

KENDİNİZ İÇİN EN DOĞRU MALZEMEYİ SEÇİN

Doğru sütyeni seçerken dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta doğru malzemeden üretilmiş olmasıdır.

Eğer aktif olarak spor yapıyorsanız ve spor yaparken sütyen kullanacaksanız nefes alabilen kumaşlar tercih etmelisiniz. Mikrofiber kumaşlar yumuşak dokusu ve esnekliğiyle gün boyu rahatlık sağlayacaktır.

Pamuklu kumaşlar, her daim her mevsim kullanabileceğiniz nefes alan, cilt dostu ürünlerdir. Cildiniz hassassa ekstra olarak hassas ciltlerin tercih etmesi gereken kumaşlardır.

Sütyenlerde şıklık arıyorsanız dantelli seçeneklere ya da deri görünümlü seçeneklere yönelebilirsiniz. Bunlar özellikle crop olarak da ceket içlerinde ya da etek, pantolon gibi altların üzerine takım olarak kombinlenebilir.

DOĞRU SÜTYEN SEÇİMİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Doğru sütyen seçimiyle bedeninize tam oturan ve giydiğiniz gibi güzelleştiren aynı zamanda rahat hareket etmeyi kolaylaştıran doğru duruşa kavuşturan sütyen kullanmanız çok daha kolay hale gelir. Bunun için hangi durumlarda hangi malzemeyle hangi sütyeni kombinleyeceğinizi iyi biliyor olmanız gerekir.

Örneğin ilk olarak sütyenin doğru bedeninizde olduğunu kontrol edebilir ve vücudunuzla uyumunu test edebilirsiniz.

Bunu doğru uygulamak için bant ölçünüzü, kup ölçünüzü doğru almış ve askılarınızın ayarınızı doğru yapmış olmanız gerekir. Askılar omzunuzu rahatsız edip sıkmamalı, iz bırakmamalı ve mümkünse ayarlanabilir olmalıdır. Kup kısmı göğüs kısmınızı daraltmamalı ya da bol gelmemeli, tam sarmalıdır. Bant kısmı ise sütyenin destek kısmıdır. Bu kısmın sizi sıkmayacak, nefesinizi daraltmayacak olması yani vücudunuza tam oturması önemlidir.

Özel davetlerde dantel ya da deri görünümlü gibi sütyenlerle daha şık bir görünüm elde edebilirsiniz. Bunlar arasında şıkır şıkır, rengarenk, parlak olanları da her kombininize ayak uyduracak sadelikte olanları da kolaylıkla Penti’de bulabilirsiniz. Günlük giyimde seçeceğiniz renklerden desenlere onlarca model arasından tercih yapmak ise tamamen sizin zevk ve stilinize kalmış bir durumdur!

Model ve ölçü dışında doğru sütyen seçimi yapmak ve bu konuda özellikle malzemeye dikkat etmek, emzirme dönemdeyseniz ya da hassas bir cilde sahipseniz yine önem taşımaktadır. Ekstra hassasiyet gösteren bu durumlarda cildinizin tahriş olmanın önüne geçmek, sağlığınızı önemsemek mühimdir.

DOĞRU SÜTYEN SEÇİMİ NASIL OLMALIDIR?

Doğru sütyen seçiminde “zevk ve stil” kısmındaki doğruluk tamamen kişiye kalmış bir durumdur. Kişi için en doğru sütyen kendi sevdiği ve ihtiyacına göre aldığı sütyen olacaktır. Bunun gibi subjektif değerlendirmeler dışında kalan konuların en başında ise sağlık konusu gelir. Sütyen seçiminde sağlık önemli bir noktadır. Bu noktada malzeme ve bedenin doğru seçilmiş olması gerekir.

Her şeyden önce beden ölçünüzü doğru biliyor olmanız gerekir. Hangi beden sütyen kullanıyorsunuz? Kup ve bant ölçüleriniz neler? Bunların doğru ölçümüyle yola başlayabilirsiniz. 75, 80, 85 beden mi kullanıyorsunuz? Ya da A, B, C, D gibi seçenekler arasından bant ölçünüz nedir? Askı ayarını doğru yapabiliyor musunuz? Bu gibi sorulara vereceğiniz yanıt almanız önceliklidir.

Sonrasında ise alacağınız sütyeni günlük mü giyeceksiniz? Dekoltenize yardımcı olması için abiye gibi kıyafetlerde destekleyici amaçla mı kullanacaksınız ya da balenli gibi hafif ve yazlık aynı zamanda sokakta da giyeceğiniz bir model mi arıyorsunuz? Ya da spor yaparken mi kullanacaksınız? Bu gibi soruların yanıtlarını tespit etmeniz gerekir.

Bunların dışında yapacağınız malzeme seçimi de önemlidir. Örneğin hassas bir cilde sahipseniz mutlaka pamuklu kumaşlardan üretilmiş sütyen almalısınız. Özel bir etkinlikte, konserde ya da akşam gezmesinde giyeceğiniz şık bir kombin arıyorsanız deri görünümlü crop sütyenlerden faydalanabilirsiniz.

SÜTYEN SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Rahatlık, şıklık ve doğru destek için doğru sütyen seçimi önemlidir. Peki sütyen seçerken nelere dikkat etmeniz gerekir?

Doğru beden ölçümü yaptığınızdan emin olun. Kup, bant gibi ölçülerinizi doğru almış ve bu sonuçlara uygun bir sütyen seçimi yapmış olmanız gerekir.

Cilt tipinize ve sütyeni hangi amaçla kullanacağınıza bağlı olarak doğru malzemeyle üretilmiş sütyeni seçin. Örneğin spor yapıyorsanız ter emici özellikte bir sütyen almanız beklenir. Destekleyici bir model arıyorsanız balenli gibi seçeneklere yönelebilirsiniz. Cildiniz hassassa pamuklu kumaşlardan üretilmiş sütyen çeşitlerine göz atabilirsiniz.

Sütyen seçiminde renk konusu tamamen kişisel zevke hitap eder. Ancak evde değil de dışarıda giyecekseniz kombininizle uyumlu olmasına dikkat edin. Kimi zaman kontrast renkler de uyumlu bir görünüm de yakalanabilir. Evde de şıklığınıza önem veren biriyseniz örneğin pijamlarınızla uyumlu bir sütyen seçebilirsiniz.

Sık kullanacağınız ürünlerde bakımını kolay yapabileceğiniz sütyenleri tercih edebilirsiniz.

Dantelli, desenli ya da deri görünümlü gibi farklı seçenekleri kıyafet kombinlerinde de kullanabilirsiniz.

Emzirme dönemindeyseniz ya da toparlayıcı gibi farklı çeşitte sütyenler arıyorsanız beden ölçülerinizi güncellemenizde fayda vardır. Kilo alıp vermenin hızlı yaşandığı dönemlerde doğru beden ölçümü yine önem taşımaktadır.

YANLIŞ SÜTYEN KULLANMAK NELERE YOL AÇAR?

Yanlış sütyen kullanmak öncelikle sizi rahatsız eder. Konforunuzu etkiler. Sizi rahatsız etmeyecek sütyenleri tercih etmenizde sağlık ve rahatlık adına her zaman fayda vardır.

Askının sıkması, omuzları acıtabilir, sırt ve belinize ekstra yük bindirebilir. Yine kup ve bant ölçünün yanlışlığı da yanlış sütyen kullanımına girer ve tahrişten nefes darlığına ve göğüs dokularınızın bozulmasına kadar geniş yelpazede sağlık sorunlarına sebebiyet verebilmektedir.

Aktif olarak spor yapıyorsanız, sporcuysanız mutlaka mikrofiber ve ter emici özelliği olan sütyenler seçmelisiniz. Burada yapacağınız yanlış seçimler, sporunuzu da etkisiz hale getirebilir.

Daha rahat hareket etmek, daha şık ve estetik gözükmek ve sütyenlerden maksimum verim almak adına doğru sütyen seçimi oldukça önem taşımaktadır. Siz de bunun gibi noktalara dikkat ederek yanlış sütyen kullanımından kaçınabilir, sizin için en doğru seçeneklere yönelebilirsiniz. Penti sütyen koleksiyonu https://www.penti.com/tr/c/sutyen ile modunuza ve bedeninize uygun sütyen modelini yüzlerce seçenek arasından bulabilirsiniz.