"Doğrudan alımları" kara delik

Sayıştay 2024 yılında 105 milyar liralık alım yapan Devlet Malzeme Ofisi’nin işlemlerinde hatalı uygulamalar tespit etti.

Sayıştay’ın TBMM’ye sunduğu denetim raporuna yansıyan tespitlerden bazıları şöyle:

Hatalı kur uygulanması: Sağlık Market uygulaması kapsamında cerrahi uygulamalarda kullanıldığı için doğrudan sipariş yöntemiyle temin edilen ve bedelleri döviz cinsinden belirlenen hasta başı tıbbi ürünler ile sarf malzemelerinin satın alma maliyetinin TL cinsinden hesaplanmasında fatura tarihindeki kur yerine sipariş tarihindeki kur esas alındı.

Tahsilatta gecikme: Kamu hastanelerinin ihtiyaç duydukları ilaç ve tıbbi malzemelerin temin edilmesi sonucu DMO tarafından düzenlenen fatura bedelleri protokollerde belirtilen sürelerde tahsil edilmedi.

Teslimde gecikme faturayı şişirdi: Sağlık market kapsamında gerçekleştirilen elektronik ihaleler sonucu tedarikçilere verilen siparişlerin, süresinde teslim edilmemesi nedeniyle kurumlar daha yüksek alım maliyetlerine katlanmak zorunda kalındı.

Yasaklılık kontrolü yapılmadı: Doğrudan temin ile alımların yasaklılık kontrolünün yapılmaması nedeniyle yasaklı kişi ve firmaların ihaleye katılmasına neden oluyor. Bu da ihale süreçlerinin güvenilirliğini zedeleyebilecek risklere neden oldu.

Alımlar EKAP’a kaydedilmedi: Doğrudan temin alımlarının EKAP’a kaydedilmemesi de şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine aykırı durumlar oluştu.