Doğu Akdeniz'de çöl tozu etkisini gösterdi

Adana, Hatay ve Osmaniye'de kuvvetli rüzgarla Sahra’dan taşınan çöl tozu yaşamı olumsuz etkiledi.

Orta Akdeniz üzerindeki alçak basınç sistemiyle Sahra'dan taşınan çöl tozu Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili oldu.

İlçede yaşam olumsuz etkilenirken, etkili olan çöl tozu nedeniyle bazı noktalarda yol ve deniz görünmez hale geldi.

Yoğun toz bulutu nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. İskenderun ilçesinde de yoğun toz bulutu yaşamı olumsuz etkiledi.

Kuzey Afrika üzerinden taşınan çöl tozlarının Doğu Akdeniz hattına ulaşmasıyla birlikte Hatay'ın ardından Osmaniye ve Adana'da da etkili oldu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi ile Adana'nın kent merkezinde etkili olan toz bulutu zaman zaman görüş mesafesini de düşürdü.

Astım gibi kronik rahatsızlıkları bulunanların nefes almakta güçlük çektiği bildirildi.