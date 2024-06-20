Doğu Akdeniz'de sıcak hava ve nemin etkisi devam ediyor

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, sıcak hava ve nem yurttaşları bunaltıyor.

Hava sıcaklığının 37 dereceye ulaştığı Adana'da sıklıkla kullanılan caddeler tenhalaştı.

Dışarı çıkan yurttaşlar, parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Bazı çocukların ise tehlike ve uyarılara rağmen sulama kanalında yüzdüğü görüldü.

Mersin'de kent merkezinde hissedilen hava sıcaklığı 38 derece, nem oranı ise yüzde 91 ölçüldü.

Bunaltıcı sıcaklar nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Güneşten korunmak isteyen yurttaşlar, park ve mesire alanlarındaki gölgelikleri tercih etti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hissedilen hava sıcaklığı 33 derece, nem oranı ise yüzde 64 ölçüldü.

Sıcaktan bunalan yurttaşlar, Arsuz ilçesi Karaağaç sahilinde denize girerek serinlemeye çalıştı.

Termometrelerin 37 dereceyi gösterdiği Osmaniye'de de sıcak hava yurttaşları bunalttı.