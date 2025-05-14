Doğu Akdeniz ve Hatay'ın kuzeyi için kuvvetli sağanak uyarısı

Doğu Akdeniz ve Hatay'ın kuzeyinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin'in doğusunun iç kesimleri, Adana ve Osmaniye'nin kuzeyi ile Kahramanmaraş'ın batısı ve Hatay'ın kuzeyinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.