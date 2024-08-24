Doğu Akdeniz’de kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Doğu Akdeniz’de yerel kuvvetli yağış beklendiğini belirterek, vatandaşlara ani sel ve su baskınına karşı duyarlı olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün öğleden sonra Adana’nın kuzey ve doğusunda Pozantı, Aladağ, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli, Kozan, Karaisalı, Çukurova, İmamoğlu ve Ceyhan, Mersin’in kuzeyinde Toroslar, Çamlıyayla ve Tarsus ile Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğin ifade edildi.

Beklenen kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.