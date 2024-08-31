Doğu Akdeniz’de kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Doğu Akdeniz’de yerel kuvvetli yağış beklendiğini belirterek, vatandaşlara ani sel ve su baskınına karşı duyarlı olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren Adana’nın kuzey ve doğusunda Yumurtalık, Ceyhan, Sarıçam, Pozantı, Kozan, Karaisalı, İmamoğlu, Çukurova ve Aladağ ilçeleri ile Mersin’in kuzeyinde Mut, Silifke, Erdemli, Mezitli, Toroslar, Çamlıyayla ve Tarsus ilçeleri, Osmaniye ve Hatay’ın kuzey ilçeleri Dörtyol, Payas, İskenderun ve Erzin ile Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği ifade edildi.

Genellikle akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların, Hatay’ın kuzeyinde pazar günü sabah saatlerine kadar yerel olarak etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Beklenen kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.