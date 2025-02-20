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Doğu Akdeniz’de ’zirai don’ uyarısı

Ajans Haberleri
  • 20.02.2025 12:37
  • Giriş: 20.02.2025 12:37
  • Güncelleme: 20.02.2025 12:37
Kaynak: İHA
Doğu Akdeniz’de ’zirai don’ uyarısı

Doğu Akdeniz’de ’zirai don’ uyarısı yapılarak, yarın geceden salı günü sabaha kadar tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 21 Şubat Cuma günü geceden 25 Şubat Salı sabah saatlerine kadar Adana ve Mersin çevrelerinde hafif, yer yer orta kuvvette, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde ise orta kuvvette, yer yer kuvvetli zirai don beklendiği belirtildi.
Tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticiler başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı yarın akşam saat 23.00’den Salı günü sabah 08.00’e kadar tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.

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