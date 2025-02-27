Doğu Anadolu'da 4 ilde kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor

Erzurum, Ardahan, Ağrı ile Kars'ın bazı bölgelerinde kar yağışı devam ediyor.

Gece sıcaklığın sıfırın altında 13 derece kaydedildiği Erzurum'da, araçların camları dondu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Vatandaşlar soğuktan korumak istedikleri araçlarının üzerine battaniye örttü.

Şenkaya ilçesinde ise kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışıyla beyaza bürünen ilçede, yer yer buzlanma nedeniyle ulaşım aksadı.

Erzurum-Ardahan kara yolunun Değirmenlidere mevkisinde buzlanma yüzünden yolda kalan tırlar, traktör yardımıyla kurtarıldı.

Karayolları ekipleri yollarda karla mücadele çalışması başlattı.

Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu.

Ağrı'da da dondurucu soğuk devam ediyor.

Nehir ve derelerin donduğu kentte araç camları da buz tuttu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 22 ölçüldüğü Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de ev ve iş yerlerinin camları buz tuttu, bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu.

Acısu Deresi'nin tamamen donduğu ilçede, Sarıkamış Belediyesi ekipleri kaldırım ve caddelerde kar küremeyle temizlik çalışması başlattı.