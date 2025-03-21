Doğu Anadolu'daki 4 ilde kar etkili oldu

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Kars, Ardahan ve Tunceli'de kar etkisini sürdürdü.

Erzurum, dün aralıklarla yağan ve gece yoğunlaşan kar nedeniyle tekrar beyaza büründü.

Cadde ve sokaklar karla kaplanırken, araç ve ağaçların üzerinde kar birikintileri oluştu.

Büyükşehir ile ilçe belediyelerinin ekipleri, kent merkezindeki cadde ve sokaklarda iş makineleri yardımıyla çalışma yaptı, esnaf da iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

- Kars

Kars'ta 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Digor ilçesine bağlı Dağpınar beldesi, kar yağışıyla beyaza büründü. Dronla görüntülenen beldede güzel görüntüler oluştu.

Sarıkamış ilçesinde de aralıklara süren kar, sarıçam ormanları, bitkiler ve çevreyi beyaz örtüyle kapladı.

Vatandaşların da araçların üzerinde biriken karları temizlediği yerleşim yerinde, angut, balıkçıl ve orman bülbülleri görüntülendi.

- Ardahan

Ardahan'da kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü, yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

Kar, yüksek noktalarda yer yer tipiye dönüşüyor.

Yağış, Göle ilçesinde yollarda buzlanmaya neden oldu.

- Tunceli

Tunceli'nin Ovacık, Pülümür, Nazımiye, Hozat, Pertek ve Çemişgezek ilçelerinde de aralıklarla kar etkili oluyor.

Beyaz örtüyle kaplanan ilçelerde, karla mücadele ekipleri sorumluluk alanlarında çalışma yürütüyor.

Kar ve tipi nedeniyle ilçelerdeki bazı köy yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor.