Doğu Anadolu kara teslim

Haber Merkezi

Doğu Anadolu’da yoğun kar yağışı nedeniyle pek çok yol kapandı. Van, Hakkari, Muş, Bitlis, Erzurum, Kars, Ardahan ve Dersim'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 1941 yerleşim biriminin yolu kapandı. Dersim’de 222 köy yolu kapanırken bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı.

Van Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamasına göre, kent genelinde 162 mahalle ile 258 mezraya ulaşım sağlanamadı. Muş’ta ise 163 köy yolunun kapandığı belirtildi. Bitlis’te kardan dolayı 165 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Erzurum'da da 872 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Kars'ta sert hava koşulları nedeniyle 30 köye ulaşım sağlanamadı. Ardahan il merkezinde 5, Göle'de 5 ve Hanak ilçesinde 8 olmak üzere 18 köy yolunda ulaşım sağlanamadı.