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Doğu Anadolu'nun batısı için kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Anadolu'nun batısında yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Ajans Haberleri
  • 25.11.2023 16:12
  • Giriş: 25.11.2023 16:12
  • Güncelleme: 25.11.2023 16:13
Kaynak: AA
Doğu Anadolu'nun batısı için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saatlerinden itibaren Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan ve Bingöl'de kuvvetli sağanak etkili olacak.

Yağışın bu illerin yüksek ve dağlık kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, yağış dolayısıyla ulaşımda aksama, su baskını, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

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