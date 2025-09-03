Doğu Anadolu’da hem leylekler hem de enerji güvende

Doğu Anadolu Bölgesi’nde hizmet sunan Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (Fırat EDAŞ), leyleklerin göç yolunda gerçekleştirdiği kuşkonmaz ve izolasyon çalışmalarıyla hem kuşların yaşamını koruyor hem de kesintisiz enerji arzını güvence altına alıyor.



Her yıl binlerce leylek, yaz aylarını geçirdikleri Türkiye’den sonbaharda Afrika’ya doğru uzun ve zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Bu yolculuk sırasında Türkiye, özellikle de Doğu Anadolu Bölgesi önemli bir geçiş güzergâhı olarak öne çıkıyor. Fırat EDAŞ’ın hizmet verdiği Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli illeri de bu göç yollarının üzerinde yer alıyor. Göç eden leyleklerin güvenliğini sağlamak ve enerji sürekliliğini korumak amacıyla doğaya duyarlı çalışmalar gerçekleştiren ekipler, enerji nakil hatlarında yaptığı özel uygulamalarla hem kuşların yaşamını hem de kesintisiz elektrik arzını güvence altına alıyor. Bu çerçevede 2011 yılından bu yana sürdürülen çalışmalar kapsamında hatlara 133 bin 797 metre kuşkonmaz, 14 bin 466 adet izolatör kapağı ve 73 bin 840 metre havai hat iletken izolasyon malzemesi monte edilerek şebeke güvenliğinin artırıldığı bildirildi. Böylece kuşların kanatlarının aynı anda hem enerji tellerine hem de direklere temas etmesi önlenerek güvenli geçişleri sağlandı. Çevreye duyarlı bu uygulamalar sayesinde yalnızca leyleklerin korunmakla kalmadığı aynı zamanda yıllar içerisinde kesinti sıklığında belirgin azalmalar yaşandığı ifade edildi.