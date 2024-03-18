Doğu Anadolu’da kar yağışı bekleniyor

Doğu Anadolu’da aralıklı kar yağışlı görülecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçecek.

Yağışların Erzurum, Ardahan ve çevrelerinde kar yağışlı, Erzincan, Bayburt ve çevrelerinde ise sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar şeklinde geçeceği bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülecek.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

“Çığ uyarısı”

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.