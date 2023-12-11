Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesinin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur, yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek.

Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ile birlikte buzlanma ve don olayı görülecek. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin (2-4 derece) üzerinde seyredecek. Rüzgar güneydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı; Erzincan ve Ağrı’da 1, Iğdır’da 2 derece diğer illerde sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Kars’ta 4, Ardahan’da 6, Bayburt’ta 2 derece olarak kaydedildi.