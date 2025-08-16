Doğu Avrupa’da hegemonya gerilimi

Dış Haberler

ABD ile Rusya arasında Ukrayna Savaşı’nda ateşkesin görüşüleceği masada yer verilmeyen Avrupa, Moskova ile hesaplaşmasını “sandık cephesinde” sürdürüyor. Özellikle seçimlerin yaklaştığı Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde “sandığa Rus müdahalesi” gerekçesiyle gerginlik artıyor.

Macaristan’da Fidesz hükümetinin en büyük rakibi haline gelen Avrupa Birliği (AB) ve Batı yanlısı merkez sağ Tizsa (Saygı ve Özgürlük) partisinin lideri Peter Magyar, Moskova’yı ülke siyasetine karışmakla suçladı. Magyar “Rusya Macar seçmenlerin tercihini açıkça etkilemeye çalışıyor” dedi.

Magyar’ın açıklamaları, Rusya Dış İstihbarat Servisi’nin (SVR) Avrupa Komisyonu’nu “Budapeşte’deki rejimi değiştirmeye” hazırlanmakla suçladığı raporunun ardından geldi.

SVR’nin çarşamba günü yaptığı açıklamada “Budapeşte’nin bağımsız bir politika izleme ve özellikle Rusya ve Ukrayna konusunda kolektif karar alma süreçlerini etkileme girişimlerine öfkeli olduğu” belirtilmişti. Raporda “Avrupa bürokrasisinde bardağı taşıran son damla, Macar hükümetinin Avrupa’yı militarize etmek ve Moskova ile savaşa hazırlanmak için tasarlanan yeni 7 yıllık AB bütçe taslağını kararı oldu” denilmişti.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto da “AB, Macaristan, Sırbistan ve Slovakya’daki hükümetleri devirmeye çalışıyor” demişti.

Tizsa partisi, Politico’nun anketine göre Fidesz’in 8 puan önünde götürerek 2026 Nisan’da yapılacak genel seçimde Orban’ın 15 yıllık iktidarına en büyük tehdit durumunda.

Siyasi krizin derinleştiği Moldova’da ise 28 Eylül’deki genel seçim öncesi Batı yanlısı iktidara “Brüksel’den seçim torpili” yapılacağı belirtilirken muhalefete yönelik baskı da sürüyor.

Politico’nun 3 Avrupalı diplomata dayandırdığı haberinde “Brüksel’in parlamento seçimleri öncesinde Moldova’nın AB’ye katılma konusunda büyük bir adım atmayı değerlendirdiği” belirtildi. Buna göre AB, eylül ayının başlarında Moldova’ya üyelik yolunda ilk “müzakere kümesini” açmak için oy kullanacak. Bu adım, Haziran 2024’te aynı anda tam üyelik müzakerelerine başlayan Moldova’yı Ukranya’nın önüne geçirirken AB yanlısı kampanya yürüten Cumhurbaşkanı Maia Sandu’nun Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) hükümetine güçlü bir seçim desteği sağlayacak.

FİNANSMAN TEMİZLİĞİ

Moldova Merkezi Seçim Komisyonu (CEC) ise “Rus yanlısı” sağcı partilerden oluşan Zafer İttifakı’nın 3 partisi ve Ekim 2024’teki cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışan Büyük Moldova Partisi (PMM) lideri Victoria Furtuna hakkında “seçim kampanyasının finansmanında büyük usulsüzlükler” olduğunu açıkladı. CEC’nin Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı’na sunduğu rapora göre 2024 seçimlerinde 3 milyon lei (28 milyon TL), Zafer İttifakı üyeleri tarafından “şeffaf olmayan şekilde” kullanıldı. Romanya’da da 8 Aralık 2024’te ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Batı ve NATO karşıtı aday Calin Georgescu’nun benzer suçlamalarla zaferi iptal edilmişti. Georgescu’nun tekrar adaylığı Anayasa Mahkemesi tarafından engellenirken mayıs ayında tekrarlanan seçimi AB yanlısı Nicusor Dan kazanmıştı.

Moldova Adalet Bakanlığı da hafta başında anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle 2023’te kapatılan Şor Partisi’nin faaliyetlerini sürdürdüğü iddiasıyla Zafer İttifakı’nın kapatılması için Temyiz Mahkemesi’ne başvurmuştu. Bakanlık, ittifakın kurucusu milyarder İlan Şor tarafından koordine edildiğini belirtmişti. Gagauzya Bölgesi Valisi Evgenia Gutul da geçen hafta mahkeme tarafından yasadışı parti finansmanı suçundan 7 yıl hapse mahkûm edilmişti.