Doğu cephesi provokasyonu

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Rus İHA’larının Polonya sahasına girdiği iddiaları üzerine Rusya ile Batı ittifakı arasında başlayan gerilimde tansiyon düşmüyor. ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı canlı yayında Ukrayna savaşıyla ilgili olarak Rusya Devlet Başkanı Putin'e karşı sabrının "çok hızlı şekilde" tükendiğini söyledi.

Rusya’nın Polonya’nın hava sahasını ihlal ettiğini söyleyen Trump, “Kimseyi savunmayacağım, ama dronlar gerçekten de düşürüldü. Ama yine de Polonya’ya yakın bir yere yaklaşmamalısınız” dedi.

ZELENSKİ'Yİ DE ELEŞTİRDİ

Trump, “Tango için iki kişi gerekir” diyerek, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi eleştirdi, Putin’le aynı anda görüşmeye hazır olmadığını söyledi. Trump, konunun Washington'dan çok Avrupa'nın problemi olduğunu da söyleyerek, “NATO’nun harcamalarını yüzde 2’den yüzde 5’e çıkarmasını sağladım. Artık bütün maliyetlerimizi NATO ödüyor" dedi.

NATO’DAN YENİ HAMLE

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Polonya’nın hava sahasının Rusya tarafından ihlal edilmesinin ardından müttefik ülkelerle birlikte "Eastern Sentry" (Doğu Nöbetçisi) adını verdikleri yeni bir girişimi başlattıklarını söyledi.

Brüksel’deki NATO Karargahında açıklamalarda bulunan Rutte yaşananların münferit bir olay olmadığını kaydetti. NATO’nun Avrupa’daki en üst düzey komutanı ABD’li General Alexus Grynkewich de “NATO, Belarus, Rusya ve Ukrayna sınırındaki doğu kanadında savunma kapasitesini güçlendiriyor” ifadelerini kullandı. Fransa üç Rafale savaş uçağını Polonya’ya konuşlandıracağını açıklarken, Danimarka F-16 uçakları, Almanya kara savunma sistemleri, İngiltere ise bir fırkateyn ile destek vereceğini duyurdu.

SAVAŞ YAYILIR MI?

Çarşamba günü çok sayıda Rus İHA’sının Polonya hava sahasını ihlal ettiği, NATO savaş uçaklarının müdahalede bulunduğu kaydedilmişti. Gerilim, Ukrayna’da üç yılı aşkın süredir devam eden savaşın komşu ülkelere sıçrama ihtimalini bir kez daha gündeme getirmişti.

Moskova, Polonya’nın hedef alınmadığını savunurken, Belarus yönetimi insansız hava araçlarının “sinyal karıştırma nedeniyle rotadan çıktığını” iddia etmişti.Ancak Avrupa liderleri, bu ihlallerin Rusya’nın kasıtlı provokasyonu olduğunu ileri sürdü.

BM’DE DE GÖRÜŞÜLDÜ

Polonya’nın talebi üzerine konu BMGK’nde de ele alındı. ABD'nin BM Maslahatgüzarı Dorothy Shea, NATO topraklarının her karışını savunacaklarını söyledi. "Bunun bir hata olmadığını biliyoruz" diyen Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Bosacki, düşürülen İHA'nın fotoğraflarının göstererek, üzerindeki Rusça yazılara dikkati çekti. Bosacki, "Bir veya iki kere olsa, bir rastlantı veya bir arıza olabilir. Ancak yedi saat içinde 19 kere girilmesi rastlantı veya arıza olamaz" dedi.

Rusya ise suçlamaları reddediyor. Rusya'nın BM Temsilcisi Vasili Nebenziya, Rusya'nın hedefinin Polonya değil Ukrayna olduğunu dile getirdi. Nebenzia, "Bu saldırıda kullanılan İHA'ların menzili 700 kilometreyi geçmiyordu, bu da onların Polonya topraklarına ulaşmasının fiziksel olarak imkânsız olduğuna işaret ediyor" diye konuştu.

43 ÜLKEDEN KINAMA

BMGK toplantısı öncesinde aralarında Almanya ve ABD'nin de bulunduğu 43 ülke ortak bir bildiri yayımladı. Bildiride, Moskova'nın provokasyonlarından duyulan endişe dile getirilirken, Rusya'nın Polonya'nın hava sahasını ihlali "uluslararası hukukun açıkça ihlali" olarak kınandı.