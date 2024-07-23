Doğu Demirkol, TÜGVA'nın etkinliğine katıldı

Oyuncu Doğu Demirkol, Bilal Erdoğan yönetiminde yer aldığı TÜGVA'nın gençlik kampına katıldı. Görüntüleri TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci sosyal medya hesabından paylaştı.

Oyuncu Doğu Demirkol, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde olduğu Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) etkinliğine katıldı.

Söz konusu etkinliği TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden paylaştı.

Beşinci, paylaştığı etkinlik videosuna "TÜGVA Lise Doğa Kampı'nda gençlik rüzgârı Doğu Demirkol ile esmeye devam ediyor! Gençlik burada, heyecan burada!" notunu düştü.

TÜGVA Lise #DoğaKampı'nda gençlik rüzgarı Doğu Demirkol ile esmeye devam ediyor!😎



Gençlik burada, heyecan burada!💯#SensizOlmaz pic.twitter.com/MvLmpUU1A5 — İbrahim Beşinci (@ibrahim_besinci) July 22, 2024

Oyuncu Doğu Demirkol, "Doğu" dizisindeki "Ebu Huzeyfe" skeciyle gündeme gelmişti. Burada dini değerlerle alay ettiği ileri sürülen Doğu Demirkol, pek çok kişi tarafından hedef gösterilmiş, Doğu dizinin yasaklanması için kampanyalar düzenlenmişti.

Doğu Demirkol daha önce de "Ben FETÖ okullarında yetiştim" açıklamasıyla gündeme gelmişti. Oyuncunun daha sonra bundan rahatsız olarak programın yayından kaldırılmasını istediği öğrenilmişti.