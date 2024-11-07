Doğu Ekspresi bileti nasıl alınır, seferler ne zaman? 2024 Doğu Ekspresi bileti ne kadar?

2024 Doğu Ekspresi bileti ne kadar? | Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte kış turizminin bir parçası haline gelen TCDD'nin Doğu Ekspresine dair Doğu Ekspresi bileti nasıl alınır, seferler ne zaman soruları gündemdeki yerini almaya başladı. Doğu ekspresi seferlerinin ne zaman başlayacağına ve bilet fiyatlarına, nasıl alınacağına dair beklenen açıklamam Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Peki, Doğu Ekspresi bileti nasıl alınır? 2024 Doğu Ekspresi bileti ne kadar? İşte detaylar...

DOĞU EKSPRESİ SEFERLERİ NE ZAMAN?

TCDD'nin Ankara - Kars arasında çalışan Turistik Doğu Ekspresi trenleri bu yıl 23 Aralık 2024 ile 2 Mart 2025 tarihleri arasında seferlerini gerçekleştirecek. Bakan Abdülkadir Uraloğlu'nun açıklamasına göre Doğu Ekspresi trenleri Ankara'dan Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri harekete başlayacakken Kars'tan ise Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri hareket edecek. Doğu Ekspresi seferi için Ankara'dan Kars'a ilk tren 11 Aralık'ta kalkacakken Kas'tan Ankara'ya 23 Aralık'ta ilk tren sefere başlayacak.

2024 DOĞU EKSPRESİ BİLETİ NE KADAR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun açıklamasına göre 2024-2025 Turistik Doğu Ekspresi biletleri 8 Kasım'da satışa çıkacak. İlk gelen bilgilere göre 2024 Doğu Ekspresi biletleri 5 bin 250 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Bakan Uraloğlu ayrıca odaların bu ücretlerinin en fazla iki kişilik olduğunu ve 0-6 yaş arası ücretsiz seyahat edecek çocuk sayısının da en fazla iki olabileceğini açıkladı.

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ GÜZERGAH BİLGİSİ

Turistik Doğu Ekspresi Ankara, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum ve Kars rotasını takip edecek. Ankara-Kars güzergahını 30 saat, Kars-Ankara güzergahını ise 34 saatte tamamlaması planlanan Turistik Doğu Ekspresinin güzergahı içinde mola verilecek noktalarda yerleştirilmiş durumda.

Doğu Ekspresi Ankara Kars güzergahı mola yerleri

Ankara'dan Kars güzergahında seferini gerçekleştirecek olan Turistik Doğu Ekspresi için iki adet mola yeri saptanmış durumda. Her biri ortalama üç saate yakın verilecek olan Ankara Kars güzergahı mola yerleri şu şekilde:

Erzincan (164 Dakika)

(164 Dakika) Erzurum (180 Dakika)

Doğu Ekspresi Kars Ankara güzergahı mola yerleri

Kars'tan Ankara güzergahında seferini gerçekleştirecek olan Turistik Doğu Ekspresi için üç adet mola yeri saptanmış durumda. Her biri ortalama üç saate yakın verilecek olan Kars Ankara güzergahı mola yerleri şu şekilde:

İliç (180 Dakika)

(180 Dakika) Divriği (180 Dakika)

(180 Dakika) Sivas (230 Dakika)

DOĞU EKSPRESİ BİLETİ NASIL ALINIR?

Turistik Doğu Ekspresi bileti almak isteyen yurttaşlar TCDD'nin e-bilet resmi internet adresi üzerinden satın alma işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

Yılbaşı ve sömestır dönemlerinde ek seferler olacak

Yılbaşı ve sömestir dönemleri için Ankara'dan 31 Aralık 2023, 20 ve 27 Ocak 2024, Kars'tan da 2, 22 ve 29 Ocak 2024 tarihlerinde ek seferler yapılacağını anlatan Uraloğlu, buna göre, Ankara-Kars ve Kars-Ankara yönünde 42'şer olmak üzere toplam 84 sefer gerçekleştirileceği bilgisini paylaştı.