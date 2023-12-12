Doğu Ekspresi yolcularına davullu-zurnalı ve meşaleli karşılama

Dünyanın trenle seyahat edilecek en iyi ilk 4 rotası arasında gösterilen Ankara-Kars güzergahında sefer yapan Turistik Doğu Ekspresi, 2023-2024 dönemi ilk seferi başladı. Sarıkamış’a ulaşan Doğu Ekspresi yolcularına davullu-zurnalı ve meşaleli karşılama yapıldı.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Turistik Doğu Ekspresi, 2023-2024 dönemi ilk seferi kapsamında, dün 17.55’te Kars’a gitmek üzere tarihi Ankara Garı’ndan yola çıktı. Sarıkamış Tren Garı’na ulaşan "Turistik Doğu Ekspresi" yolcuları, davullu-zurnalı ve meşalelerle karışlandı. 20 dakikalık molanın ardından tren Kars’a hareket etti.

Turistik Doğu Ekspresini Sarıkamış’ta karşılayan vatandaşlar memnuniyetini dile getirdi.