Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Ajans Haberleri
  • 01.10.2023 13:35
  • Giriş: 01.10.2023 13:35
  • Güncelleme: 01.10.2023 13:35
Kaynak: AA
Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in batı ve kuzeybatısında, öğle saatlerinden itibaren de genelinde 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BirGün'e Abone Ol