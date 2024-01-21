Doğu Karadeniz için kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz için kar ve karla karışık yağmur uyarısı yaptı.

Meteoroloji’nin internet sitesindeki bilgilere göre Doğu Karadeniz’de kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. Açıklamada havanın soğumasıyla akşam saatlerinden sonra Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Artvin'de 500 metre üzeri yüksek kesimlerde de kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği belirtildi.

Açıklama şöyle: “Son değerlendirmelere göre; halen Doğu Karadeniz'de yağmur 1600 m üzeri yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülen yağışların, zamanla havanın soğumasıyla akşam saatlerinden sonra Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Artvin'de 500 m üzeri yüksek kesimlerde de kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma ve don, yüksek ve eğimli bölgelerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”