Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Karadeniz'in doğusunda gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Doğ Karadeniz bölgesinde gece saatlerinden itibaren yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan uyarıya göre, Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanağın gece saatlerinden itibaren Ordu'nun doğusu ile Trabzon ve Rize çevrelerinde kuvvetli, Giresun çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor.

MGM'den yapılan uyarıda yurttaşların; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.