Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor

Doğu Karadeniz'de Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç, Artvin'in ise yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden itibaren yarın gün bitimine kadar Doğu Karadeniz'de beklenen yağışların kuvvetli ve yoğun kar yağışı şeklinde olması tahmin ediliyor.

Yağışların, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç, Artvin'in ise kuzey yüksek kesimlerinde etkili olması bekleniyor.

Başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile eğimi fazla dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.