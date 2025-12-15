Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de rüzgarın, bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Doğu Akdeniz'de ise rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, 17 Aralık Çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.