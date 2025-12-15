Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

ANKARA (AA) - Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de rüzgarın, bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Doğu Akdeniz'de ise rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, 17 Aralık Çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.