Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da çığ bekleniyor.

  • 23.01.2026 16:26
  • Giriş: 23.01.2026 16:26
  • Güncelleme: 23.01.2026 16:37
Kaynak: AA
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı
Fotoğraf: AA

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu için çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çığ tehlikesine karşı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

Vatandaşların, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

