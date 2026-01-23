Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da çığ bekleniyor.
Kaynak: AA
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu için çığ uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çığ tehlikesine karşı açıklama yaptı.
Açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.
Vatandaşların, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.