Doğu Karadeniz’de 4 ilde 675 köy ve mahalle yolu kardan kapandı

Hakan KABAHASANOĞLU/TRABZON, (DHA)- DOĞU Karadeniz'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Trabzon, Rize, Giresun ve Gümüşhane’de 675 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Bölgenin sahil kesiminde dün başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar, tipi ve fırtınaya bıraktı. Etkili olan kar yağışı nedeniyle Giresun'da 432, Gümüşhane'de 185, Trabzon'da 24 ve Rize’de 34, köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri çalışma başlattı. (DHA)

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