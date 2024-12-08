Doğu Perinçek hakkında soruşturma: Gerekçe 'Esad övgüsü' ve ÖSO'ya 'terörist' demesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkında suç duyurusunda bulundu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Perinçek'in Beşar Esad övgüsü ve Özgür Suriye Ordusu'na 'terörist' demesi soruşturmanın gerekçesi olarak gösterildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Vatan Partisi Genel başkanı Doğu Perinçek hakkında 7/12/2024 tarihinde Tv100 isimli medya organında canlı yayın sırasında yapmış olduğu ve Devletimizin genel milli güvenlik politikasına aykırı şekilde, Suriye ülkesinde faaliyet gösteren Özgür Suriye Ordusunu terörist olarak nitelediği ve Beşar Esed rejimini övücü sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturmaya başlanmıştır."