Doğu Perinçek'in TC kimlik numarasını paylaşan kişiye hapis cezası

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in TC kimlik numarasını sosyal medya hesabından paylaşan Semih Tufan Gülaltay, 1 yıl 8 ay hapse çarptırıldı.

İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in TC kimlik numarasını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Semih Tufan Gülaltay, 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Perinçek'in avukatı İbrahim Erdoğan'ın şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Gülaltay hakkında "Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme" suçundan dava açıldı.

İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Gülaltay, Perinçek'in kendisi hakkında "hakaret" suçundan şikayetçi olduğu bir davada aldığı beraat kararını paylaşarak takipçilerine duyurduğunu anlattı.

Amacının Perinçek'in kişisel verilerini yaymak olmadığını savunan Gülaltay, beraatini talep etti.

Yargılama sonunda dosyayı karara bağlayan mahkeme, suçun işleniş biçimi, işlendiği yer ve zaman, suçun konusunun önem ve değeri ile sanığın güttüğü amaç ve meydana gelen tehlikenin ağırlığını göz önünde bulundurarak sanığa 2 yıl hapis verdi.

Mahkeme daha sonra verilen hapis cezasını sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini lehe takdiri indirim nedeni kabul ederek cezayı 1 yıl 8 ay hapse indirdi.

İSTİNAF CEZAYI HUKUKA UYGUN BULDU

Verilen karara itiraz eden Gülaltay, dosyayı Bölge Adliye Mahkemesine (İstinaf) taşıdı.

İtirazı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararında, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığına, mahkemenin sübut gerekçesinin yerinde olduğuna, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığına, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğuna hükmetti.

Yerel mahkemenin kararında eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve cezanın kanuni bağlamda uygulandığına kanaat getiren istinaf mahkemesi, itirazın esastan reddine karar verdi.