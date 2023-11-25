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Doğu ve Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Karadeniz'in batı ve doğusunda yarın fırtına bekleniyor.

Ajans Haberleri
  • 25.11.2023 16:17
  • Giriş: 25.11.2023 16:17
  • Güncelleme: 25.11.2023 16:17
Kaynak: AA
Doğu ve Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın rüzgar, Batı Karadeniz'in batı ve güneybatısında öğle saatlerinden itibaren kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, zamanla 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına, yer yer 10 kuvvetinde tam fırtına şeklinde esecek.

Ayrıca rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren Doğu Karadeniz'in batı ve güneybatısında, öğle saatlerinden sonra genelinde batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, zamanla 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına, yer yer kısa süreli 10 kuvvetinde tam fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Fırtınanın gece etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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