Doğu ve Güneydoğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın Siirt, Batman, Şırnak, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Bitlis ve Hakkari'nin yüksek kesimleri, Erzurum çevreleri ile Şırnak'ın doğusu, Van'ın kuzey ve güneyinin yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar görülecek.

Sel, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile kuvvetli güney yönlü rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.