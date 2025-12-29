Doğu ve Güneydoğu’da kar etkili oldu

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kar yağışı etkili oldu.

Diyarbakır’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sürücüler karla kaplanan yollarda ilerlemekte, yayalar da yürümekte güçlük çekti. Kar nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Bazı ilçe kaymakamlıklarından resmi açıklamalar yapıldı.

Kulp Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “İlçemiz kırsal mahallelerinde etkili olan yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve aşırı don nedeniyle; taşımalı ilköğretim ve taşımalı lise öğrencilerimiz ile birleştirilmiş sınıflı köy okullarımızda 29/12/2025 tarihinde eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştirö denildi.

Çermik Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada da “İlçemizde gerçekleşen kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştirö denildi.

Bismil ve Çınar kaymakamlıklarından yapılan açıklamada ise “İlçemizde etkisini artırarak devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalar değerlendirilmiş, öğrencilerimizin ve eğitim çalışanlarımızın güvenliği öncelikli olarak ele alınmıştır. Bu kapsamda alınan tedbirler doğrultusunda, 29 Aralık 2025 Pazartesi tarihinde ilçemiz genelindeki tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel aynı tarihte idari izinli sayılacaktırö denildi.

Diyarbakır'da bazı uçak seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

ELAZIĞ’DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Elazığ’da da etkili olan kar yağışıyla eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, “29 Aralık 2025 Pazartesi günü ilimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm okul ve kurumlarda eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktırö denildi.

SİİRT’TE 39 KÖY YOLU KAPANDI, 69 YAŞINDAKİ HASTA 3 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN HASTANEYE ULAŞTIRILDI

Siirt’in Pervari ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan Lezgin Uslu (69), İl Özel İdaresi ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu yolun açmasıyla hastaneye ulaştırıldı. İlçeye bağlı Geçittepe mevkisinde kar nedeniyle mahsur kalan ve içinde 10 kişinin bulunduğu minibüs, İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Kar yağışı nedeniyle il genelinde 39 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışı kent merkezinde de etkili oldu. Sabah saatlerinde etkisini artıran kar nedeniyle kent merkezi, beyaza büründü.

BATMAN’DA 3 İLÇEDE TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Batman’da kent merkezi ve ilçelerinde de kar yağışı etkili oldu. Kent merkezi beyaza bürünürken Sason, Gercüş ve Kozluk ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Sason'da yağan karın tadını çıkaran Safiye Hüma Özmen, "Bugün kar yağması tüm çocukları mutlu etti. Çünkü tatil oldu okullar. Birçok çocuk şu an dışarıda kar topu oynuyor. Dışarıda kar topu oynamaktan daha güzeli yok" dedi.

MARDİN DE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Mardin’de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Beyaza bürünen kentte yola çıkanlar zorluklar yaşadı. Kar yağışının ardından peş peşe hasarlı kazaların meydana geldiği kentte, Kızıltepe-Artuklu kara yolundaki Türkmenler Geçidi trafiğe kapandı. Otogar Kavşağı’nda ise şoförünün kontrolünden çıkan TIR'ın kupası ile dorsesi birbirinden ayrılırken, yol trafiğe kapandı.

Cesur Yılmaz güne yağışla uyandıklarını ve kara en çok çocukların sevindiğini belirterek, “Dün gece kar yağışı uyarısı yapılmıştı, okullar da tatil edildi. İşe gitmek için Mardin’e gideceğiz ama yolların kapalı olduğu belirtiliyor. Bu durumda işe de gidemeyeceğiz. Yolun açılmasını ve araçların hareket etmesini bekliyoruzö dedi.

ŞIRNAK’TA ARAÇLAR YOKUŞU ÇIKAMADI

Şırnak’ta da dün gecede itibaren etkili olan kar yağışıyla merkeze bağlı Yeni Mahalle Şaranlar bölgesinde, buzlanma nedeniyle araçlar yokuşu çıkamadı. Çok sayıda araç, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak kaydı ve hasarlı kazalar meydana geldi. Hasta almaya giden bir ambulans da kayarak yoldan çıktı. Uçak seferleri iptal edildi.

BİNGÖL’DE KENT MERKEZİNDE KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETREYİ GEÇTİ

Bingöl’de de sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle başlayan yoğun kar yağışı, şehir merkezi ve kırsal bölgelerde etkisini artırdı. Şehir merkezinde kar kalınlığının 10 santimetreye ulaşması üzerine Bingöl Belediyesi’ne bağlı ekipler, günlük yaşamının aksamaması için kaldırım ve ana arterlerde kar temizleme çalışmalarına başladı. Ekipler, özellikle yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Yüksek kesimlerde ise kar yağışının daha etkili olduğu kar kalınlığının bazı bölgelerde 1 metreyi geçtiği belirtildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde bu sabah başlayan ve devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak buzlanma ve ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla; il merkezi genelindeki tüm resmi ve özel okullar ile özel öğretim kurumlarında 29.12.2025 Pazartesi günü (Bugün) öğleden sonra eğitim öğretime ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz de aynı sürede idari izinli sayılacaklardırö denildi.

TUNCELİ'DE KENT MERKEZİNDE KAR KALINLIĞI 15 SANTİMETREYE ULAŞTI

Tunceli’de gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı sonrası belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, ana arterler ve mahalle yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Yetkililer, özellikle sabah saatlerinde buzlanma riskine karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, zincirsiz ve kış lastiği olmayan araçların trafiğe çıkmaması istendi. Kar yağışının yüksek kesimlerde ve ilçelerde etkisini artırarak devam etmesinin beklendiği belirtildi. (DHA)

HABER: Gıyasettin Tetik, Seyfettin Eken, Selim Kaya, Bayram Ayhan, Arif Arslan, Sayım Özmen, Aziz Önal, Tekin Yalçınkaya, Bülent Temiz, Akif Özalp, Serhat Ozan Yıldırım, -(DHA)