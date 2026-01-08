Doğubank’ta iş yerine silahlı saldırı

İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Eminönü’nde bulunan Doğubank İş Hanı’nın giriş katındaki bir iş yerinin vitrinine silahla ateş açıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, silah seslerini duyan çevredekilerin başka bir iş yerine sığındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay bugün saat 11.30 sıralarında Fatih ilçesi Hobyar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. isimli bir şüpheli Doğubank İş Hanı'nın giriş katında bulunan bir iş yerinin vitrinine silahla ateş açtıktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıda ölen yara da yaralanan olmadı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerde, iş yerinin camlarının silahla açılan ateş sonucu kırıldığı tespit edilirken, 3 adet boş kovan bulundu.

Polis ekipleri kısa sürede saldırganın A.K. olduğunu tespit etti. A.K.'nin daha önce iş yerinde çalıştığı ve müşterilere kötü davrandığı gerekçesiyle işten çıkarıldığı öğrenildi. Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.