Doğubayazıt’ta alev alan tır küle döndü

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde yer alan Gürbulak Tır Parkı’ndaki bir tır yanarak küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, Doğubayazıt’taki Gürbulak Tır Parkı’nda tırın dorsesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden şoförün 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen Doğubayazıt Belediyesi’ne bağlı İtfaiye ekipleri yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucunda yangını güçlükle kontrol altına aldı.

Yangında tır şoförü yara almadan kurtulurken, tır kullanılamaz hale geldi.