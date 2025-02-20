Doğuda kar Aydın’da bahar

Türkiye’nin bir çok ili kar yağışı nedeniyle beyaza bürünürken Aydın’daki tarlalar açan papatyalarla beyaza büründü.



Türkiye’nin bir çok ilinde kar yağışı etkili oluyor. Bir çok kent kar yağışından nasibini alırken, Aydın’ın Germencik ilçesinde ise zeytin bahçeleri ve tarlalar, açan papatyalar ile beyaza büründü. Akdeniz ikliminin etkili olduğu Aydın’da ayrıca badem ağaçları da çiçek açtı. Meralardaki otların büyüdüğü Aydın’da büyükbaş hayvanlar da bahar havasının tadını çıkardı. Doğanın yeniden canlandığı Aydın’da, önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı düşse de güneşli bir havanın hakim olması bekleniyor.