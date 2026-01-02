Doğu’da kar esareti: 2 bin 851 yerleşim yerine ulaşılamıyor!

Yeni yıla yoğun kar yağışı altında giren Doğu Anadolu’da 2 bin 851 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Doğu Anadolu’da etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlıkları Ağrı’da 50, Ardahan’da 10, Erzincan 10, Erzurum’da 30, Iğdır’da 5, Kars’ta 20, Muş’ta ise 60 santimetre olarak ölçüldü.

Ağrı’da 400, Ardahan’da 65, Erzincan’da 449, Erzurum’da 1310, Kars’ta 214, Iğdır’da 45, Muş’ta ise 368 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum’da Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışma yürütürken, Erzurum-Tekman kara yolunda kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan sürücülerin yardımına Macera Ofroad Doğa Sporları kulübü üyeleri yetişti. Kara saplanan araçlar halatlarla çekilerek kurtarıldı.

KARS’TA 168’İNİN YOLU AÇILDI

Kars İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri önceki gün yolu kapanan 382 köyden 168’ine ulaştıklarını 214’ünde ise çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Yetkililer, önceliğin acil ihtiyaç bulunan yerleşim yerleri ile sağlık ve ulaşım açısından kritik güzergâhlara verildiğini belirterek, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça kapalı yolları kullanmamalarını istedi.

EKİPLER SAHADA

Kar kalınlığının 60 santimetreyi geçtiği Muş’ta ise yolu kapanan köylerdeki hastalar için İl Özel İdare ve sağlık ekipleri çalışma yürüttü. İlçenin Karaca Ören köyündeki KOAH hastası da İl Özel İdaresi ekiplerinin yolu açmasıyla hastaneye ulaştırıldı. Muş’a bağlı Laleli köyünde rahatsızlanan 85 yaşındaki kişi de ekiplerin çalışması sonucu hastaneye kaldırıldı.

HASTAYA PALETLİ AMBULANSLA ULAŞTILAR

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağıdumanlı köyünde yaşayan KOAH, tansiyon ve şeker hastası bir kişi için de ekipler harekete geçti. Sağlık ekipleri, yaklaşık 7 kilometre boyunca karla kaplı olan köy yolunu, paletli ambulansla aşarak köye ulaşmayı başardı. Köydeki evinde ilk müdahalesi yapılan hasta kişi, Taşlıçay Devlet Hastanesi'ne nakledildi.