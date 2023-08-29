Doğu’da sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Erzincan’ın da aralarında bulunduğu Doğu Anadolu için sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu; yağışların öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Ardahan ve Bayburt çevrelerinin yer yer kuvvetli geçeceği bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgârın kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.