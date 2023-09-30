Doğu’da sağanak yağış bekleniyor

Erzincan’ın da aralarında bulunduğu Doğu Anadolu’da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu Bölgesi genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyrederken rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman orta kuvvette esecek.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık; Erzincan’da 28, Bayburt’ta 23, Erzurum’da 21, Ardahan’da 20 derece olması öngörülüyor.