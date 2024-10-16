Doğu’da sıcaklık düşüyor, kar geliyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmeye göre, bugünden itibaren hava sıcaklıklarının Doğu Anadolu Bölgesi genelinde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacağı ve mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor.

Soğuk havanın kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla birlikte, gelecek hafta başına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Soğuk havayla birlikte yağış geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor. Sıcaklık düşüşü ve yağışla birlikte, yüksek kesimlerde kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.

Önümüzdeki hafta başına kadar bazı illerde gerçekleşmesi beklenen günün en yüksek ve en düşük hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere kadar düşmesi bekleniyor:

• Erzurum: 7/-5

• Erzincan: 12/0

• Ardahan: 5/-5

• Bayburt: 9/-2