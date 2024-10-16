Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Doğu’da sıcaklık düşüyor, kar geliyor

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı bugün itibariyle 6 ila 12 derece düşecek, yüksek kesimlerde kar yağışı görülmesi öngörülüyor.

Güncel
  • 16.10.2024 08:59
  • Giriş: 16.10.2024 08:59
  • Güncelleme: 16.10.2024 09:01
Kaynak: İHA
Doğu’da sıcaklık düşüyor, kar geliyor
Fotoğraf: AA

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmeye göre, bugünden itibaren hava sıcaklıklarının Doğu Anadolu Bölgesi genelinde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacağı ve mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor.

Soğuk havanın kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla birlikte, gelecek hafta başına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Soğuk havayla birlikte yağış geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor. Sıcaklık düşüşü ve yağışla birlikte, yüksek kesimlerde kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.

Önümüzdeki hafta başına kadar bazı illerde gerçekleşmesi beklenen günün en yüksek ve en düşük hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere kadar düşmesi bekleniyor:

Erzurum: 7/-5 
Erzincan: 12/0 
Ardahan: 5/-5 
Bayburt: 9/-2

Meteorolojiden çok sayıda il için uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
BirGün'e Abone Ol