Doğu’dan Batı’ya ülke alev kapanında!

Önlemlerin yetersizliği, geç müdahale gibi nedenlerle orman yangınları yaz mevsiminin ilk ayında rekor kırdı. 16’sı İzmir’de olmak üzere 44 noktadaki ormanlık alanlarda yangın çıktı. İzmir’de en az 500 hektar alan zarar gördü. Önlemler yetersiz kaldı.

Haber Merkezi

Aşırı sıcak, rüzgar, alınmayan önlemler ülkeyi yangın yerine çevirdi. Ülke batıdan doğuya alevlere teslim oldu.

İzmir’in Menderes, Selçuk veçeşme ilçelerinde önceki gün başlayan yangınla mücadele dün sabah saatlerine kadar sürdü. Günün ilk ıyıklarıyla birlikte korkunç manzara ortaya çıktı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ünlü tatil merkezi Çeşme’deki yangına bir izmaritin yol açtığını ileri sürdü. Yumaklı’ya göre Menderes’teki yangın bir hobi bahçesinde başladı. Yapılan açıklamada, Menderes’te yaklaşık 150, Selçuk'ta da 350 hektarlık alanın yangından etkilendi: Yangınlarla ilgili gözaltına alınanlar olduğu duyuruldu.

İzmir’deki en kritik yangınlardan biri Selçuk ilçesi Pamucak mevkiindeki başlayarak Aydın’ın Kuşadası ilçesine sıçradı. Selçuk-Kuşadası karayolu trafiğe kapatıldı. Yangına karadan 118 araç ve yaklaşık 500 personelle, 3 gece görüşlü helikopterle de havadan müdahale edildi. Aynı saatler içinde Menderes Karacadağ'daki ormanlık alanda da yangın çıktı. Yangının ilerlediği Çamönü Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edildi.

ÖĞRENCİ YURTLARI TAHLİYE

Yangınlar dün de 3 kentte etkili oldu. Bursa’da makilik alanda başlayan yangın Uludağ Üniversitesi kampüsüne sıçradı. Yangının kampüsteki binalara ulaşmaması için mücadele edildi. Yurtlarda kalan öğrenciler apar topar tahliye edildi.

2 yıl önce orman yangılarında büyük kayıp veren Muğla’nın Marmaris ilçesindeki eşsiz koylarında Bördübet Gölge Koyu Mevkii’nde ormanlık alanda da yangın çıktı. Alevlerle mücadele saatler boyunca sürdü.

Peş peşe gelen yangınlar orman içindeki yapılaşmayı getirebileceği felaketleri gündeme taşıdı. Haziran ayı tamamlanmadan sıcaklıkların ortalamanın çok üzerinde seyretmesi, temmuz ve ağustos ayındaki olası yangınlar için endişe yarattı. Daha önce yaşanan yangınlara rağmen iktidarın önlemler konusunda yetersiz kalması, kalıcı çözümle üretilememesi ülkeyi adeta alev kapanına çevirdi.

GEÇEN YILA ORANLA 5 KAT ARTIŞ ÜRKÜTTÜ

Küresel ısınmanın etkisiyle yaz ayları her geçen yıl sıcaklık rekorları kırarken, çevresel etkiler nedeniyle yaşanan orman yangınları da artıyor. Sıcaklık rekorlarının kırıldığı Haziran ayı içerisinde Ege'den Akdeniz'e yüzlerce yangın yaşandı. Orman Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, 1-21 Haziran tarihleri arasında 399 yangın kayıtlara geçti. Bu sayı geçen yılın aynı döneminde 84'tü. Yine geçen yıl bu dönemde yangınlardan 41 hektar, bu yıl ise 2 bin 548 hektar ormanlık alan zarar gördü. Geçen yıl orman dışı 155 yerde yangın çıkarken, bu yıl 551 yerde orman dışı noktada yangın yaşandı.

En az beş bölgede ormanlar alevlere teslim

Ülkenin birçok noktasında da ormanlar alevlere teslim oldu. Çıkan ve söndürülmeye çalışılan yangınların bazınlarda şunlar yaşandı:

BALIKESİR:

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde kırsal Sülecek Mahallesi’ndeki bir arazide çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi ve yangın 12 saat sonra kontrol altına alındı.

BURSA:

Nilüfer ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Rüzgârla büyüyen alevlerle Uludağ Üniversitesi’ne ait bir tesisin çatısı yandı. Yangına tüm gün müdahale edildi.

KARAMAN:

Ermenek ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yeşilköy yakınlarındaki ormanlık alanda da yangın çıktı. Soğutma işlemi devam ederken 10 hektar alanın zarar gördüğü belirlendi.

ANTALYA:

Muratpaşa’da başlayan orman yangını nedeniyle ekipler bölgeye yönlendirildi. Yangın, turizm tesisleri ve yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıktı. İtfaiye yangını karadan ve havadan söndürmeye çalıştı.

ÇANAKKALE:

Yeniköy ve Üvecik köyleri arasındaki tarım arazisinde çıkan yangın rüzgârın etkisiyle yayıldı. Yazlık konutlar tahliye edildi, köylerdeki ağıllar boşaltıldı. Ayrıca, bir çimento fabrikasının limanda bulunan tesislerinin girişindeki kapalı bölüm de yandı. Rüzgâr enerji santrallarını etkilemesi önlendi.

BİNGÖL:

Bingöl’de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Merkeze bağlı Yenibaşlar köyündeki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Ilıcalar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler arazöz, ilk müdahale ve itfaiye araçlarıyla müdahale ettikleri yangını söndürdü.

MUĞLA:

Marmaris ilçesindeki ormanlık alan alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait hava ve kara araçları sevk edildi.