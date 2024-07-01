Doğukan Çep hedef almıştı: Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi

Sinan Ateş cinayeti davasında azmettirme suçlamasıyla yargılanan Doğukan Çep, duruşma salonunda, "Bay Kemal nerede" diye bağırdı. CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Güncel 01.07.2024 12:05 Giriş: 01.07.2024 12:05

Güncelleme: 01.07.2024 13:31 Kaynak: Haber Merkezi

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