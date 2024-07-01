Doğukan Çep hedef almıştı: Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi
Sinan Ateş cinayeti davasında azmettirme suçlamasıyla yargılanan Doğukan Çep, duruşma salonunda, "Bay Kemal nerede" diye bağırdı. CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.
Ankara’da suikast sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin açılan davanın ilk duruşması Sincan Cezaevi’nde başladı. Sanıklar 19 ay sonra ilk kez hâkim karşısına çıktı.
22 sanık jandarma eşliğinde salona getirilerek duruşmada hazır bulunurken azmettirme suçlamasıyla yargılanan Doğukan Çep, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Bay Kemal nerede" diye bağırınca duruşma salondan çıkarıldı.
Mahkeme başkanının uyarılarının ardından Çep, duruşma salonuna getirildi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN YANIT
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Doğukan Çep'e yanıt verdi.
Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Buradayım! Mahkeme salonunda katillerin ve arkanızdaki ağababalarınızın gözünün içine bakıyorum!" dedi.
Buradayım! Mahkeme salonunda katillerin ve arkanızdaki ağababalarınızın gözünün içine bakıyorum! https://t.co/N2dux0JSQU— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 1, 2024
Sanıklar ve müştekilerin hazır bulunduğu duruşmayı siyasiler takip ediyor.
Kemal Kılıçdaroğlu, duruşma salonunda Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte oturdu.