Doğukan Güngör, gözyaşlarıyla Kızılcık Şerbeti’ne veda etti: Senaryo revize ediliyor

Uyuşturucu soruşturmasında isminin geçmesinin ardından Kızılcık Şerbeti dizisinden çıkartılan oyuncu Doğukan Güngör, diziye veda etti.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Doğukan Güngör’ün diziden çıkarılma kararı sonrası, oyuncunun cuma günü çekilen tüm sahneleri çöpe atıldı ve kullanılmama kararı alındı.

Ayrıca yeni bölüm fragmanından da Güngör’ün yer aldığı tüm kareler temizlendi.

Yapım ekibi, hikayenin devamlılığını sağlamak adına senaryoda acil revizyona gitti.

PASTA KESİLDİ

Dizi ekibi, 4 sezondur birlikte çalıştıkları Doğukan Güngör için sette bir veda pastası kesti. Güngör’ün, çalışma arkadaşlarına veda ederken gözyaşlarına hakim olamadığı ve duygusal bir konuşma yaptığı öğrenildi. Güngör şu ifadeleri kullandı:

“Bu enkazın altından oyunculuğa olan aşkım işime olan sevgim kendime olan güvenimle çıkacağıma emin olabilirsiniz. Her şey için teşekkür ederim size”

“SENİ ÇOK SEVİYORUZ”

Dizide Abdullah Ünal karakterini canlandıran Ahmet Mümtaz Taylan Güngör'ün konuşmasının ardından kendisini teselli ederek şu ifadeleri kullandı:

“Söylenecek bir şey bırakmadın ama biz sana inanıyoruz seni çok seviyoruz. Seninle çalıştığımız için çok mutluyuz. İleride tekrar çalışacağımızdan çok eminiz. En kısa zamanda tekrar buluşalım. Delikanlının başına her şey gelir.”

YENİ “FATİH” KİM?

Fatih karakterinin hikayeden tamamen çıkarılmayacağı, karakteri canlandırması için yeni bir oyuncuyla anlaşıldığı bildirildi. Gelen son bilgilere göre, Fatih karakterine bundan sonra oyuncu Emre Dinler hayat verecek.