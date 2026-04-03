Doğukan Güngör’ün yeni adresi belli oldu
Uyuşturucu soruşturması sonrası rol aldığı diziden çıkarılan oyuncu Doğukan Güngör, yeni bir projeyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosundan çıkarılan Doğukan Güngör’ün yeni projesi netleşti.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre Güngör, Süreç Film imzalı Haysiyet dizisiyle izleyici karşısına çıkacak.
YENİ PROJE: HAYSİYET
Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün oturacağı dizinin çekimlerinin kış sezonunda başlaması planlanıyordu. Ancak proje daha sonra yeni sezona ertelendi.
Dizinin başrolünde yer alacak kadın oyuncunun ise henüz kesinleşmediği bildirildi.