Doğum izni düzenlemesinin detayları ortaya çıktı

Bütçe görüşmeleri biter bitmez Meclis’e gelmesi beklenen doğum izinlerinin artırılmasına yönelik düzenlemenin detayları netleşmeye başladı.

Nüfus artış hızının azalmasından şikayet eden AKP doğum izninin artırılmasını öngören düzenlemeyi Meclis’e getiriyor. Düzenleme konusunda Aile Bakanlığı ve AKP Grubu’nun çalıştığı söyleniyor.

6,5 AYA ÇIKIYOR

Düzenlemeyle memur anneler için doğum izni neredeyse ikiye katlanıyor, bebekle geçirilen süre 4 aydan 6,5 aya çıkıyor.

SGK Uzmanı İsa Karakaş’ın Türkiye Gazetesi’nde yazdığı yazıda yer verdiği detaylar şöyle:

"Tek çocukta şu anda 8+8=16 hafta olan izin, yeni yasayla +8 hafta daha uzuyor. Doğum öncesi 8 hafta+doğum sonrası 16 hafta=TOPLAM 24 HAFTA! Yani tam 5,5 ay evde, maaşınız kesintisiz yatmaya devam edecek.

Çoğul gebelikte zaten doğum öncesi 10 haftaydı. Yeni +8 hafta eklenince: 10+16=26 HAFTA!

Doktor “Sağlığın yerinde” derse, doğuma sadece 3 hafta kalana kadar görevde kalabileceksiniz.

Bu süreçte fiilen çalıştığınız her gün (tekilde en fazla 5 hafta, çoğulda 7 hafta) doğum sonrası iznine otomatikman ekleniyor.

Doktor “40. hafta” dediyse ama bebek 42. haftada geldi; aradaki her gün doğum sonrası iznine eklenir, hiçbir hakkınız kaybolmaz.

Ölü doğum yapan memur, sağ doğum yapan memura verilen doğum öncesi ve doğum sonrası analık izninden aynı şekilde yararlanacaktır.

Doğum sırasında ya da izin sürecinde annenin vefat etmesi hâlinde, memur baba kalan tüm izni kullanabilecek.

Memur babalar hâlâ 10 gün babalık izni hakkına sahip bulunmaktadır.

Fakat işçi babaların 5 gün olan izninin 10 güne çıkarılması için çalışma başlatılacak."