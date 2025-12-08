Doğum İzni Süresi Artıyor mu? Yeni Doğum İzni Kaç Hafta Olacak?

Türkiye’de çalışma hayatını doğrudan ilgilendiren önemli bir değişiklik gündemde. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yürüttüğü yeni düzenleme, kadın çalışanların doğum izni süresini ciddi ölçüde artırmayı hedefliyor. Peki doğum izni 16 haftadan 24 haftaya mı çıkıyor? Düzenlemeden kimler yararlanacak? İşte 2025 yılı için merak edilen tüm detaylar…

DOĞUM İZNİ SÜRESİ ARTIYOR

Yeni çalışmayla birlikte mevcut uygulamada 16 hafta olan doğum izni süresinin toplamda 24 haftaya uzatılması planlanıyor. Bu düzenleme ile hem kamu hem özel sektörde çalışan tüm kadınların çalışma ve aile yaşamı arasındaki dengeyi güçlendirmesi amaçlanıyor.

Düzenlemenin Amacı Ne?

Bakanlığa göre yeni düzenlemenin temel hedefleri:

İş ve aile yaşamı dengesini güçlendirmek,

Azalan nüfus artış hızına çözüm üretmek,

Tüm çalışan kadınlara eşit ve genişletilmiş analık izni sağlamak.

YENİ DÜZENLEME KİMLERİ KAPSIYOR?

Önerilen sistem, çalışma hayatındaki neredeyse tüm kadınları içine alacak biçimde tasarlandı. Buna göre düzenlemeden şu personeller yararlanacak:

Memurlar

İşçiler

Askeri personel

Hakim ve savcılar

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) çalışanları

Akademisyenler

Yani kamuda veya özel sektörde çalışan tüm kadınlar için doğum izni süresi eşitlenerek genişletilmiş olacak.

YENİ DOĞUM İZNİ SÜRESİ NASIL HESAPLANACAK?

Düzenleme kapsamında ilgili kanunlarda yer alan süreler yeniden düzenleniyor:

Dönem Mevcut Süre Yeni Süre Doğum Öncesi 8 Hafta 8 Hafta Doğum Sonrası 8 Hafta 16 Hafta Toplam 16 Hafta 24 Hafta

BABALIK İZNİ DE YENİDEN DÜZENLENİYOR

Çalışmanın yalnızca kadın çalışanlara yönelik olmadığını belirtmek gerekiyor. Mevcut durumda İş Kanunu'na tabi çalışanlar için 5 gün olan babalık izni, yeni teklifle tüm personel statülerinde 10 gün olarak yeniden düzenlenecek.

KORUYUCU AİLELERE İLK KEZ İZİN HAKKI

Düzenlemenin bir diğer önemli maddesi koruyucu ailelere sağlanan yeni haklar. Mevcut sistemde koruyucu aileler için herhangi bir izin hakkı bulunmuyordu. Yeni çalışmayla birlikte:

3 yaşından küçük bir çocuğa koruyucu aile olan memur, işçi ve askeri personele 10 gün izin verilecek.

Bu adım, koruyucu aile sisteminin güçlendirilmesi adına büyük önem taşıyor.

TÜM PERSONEL İÇİN EŞİT ANALIK İZNİ

Düzenleme sayesinde kamu ve özel sektör ayrımı ortadan kaldırılıyor. Mevcut farklı personel rejimlerindeki analık izinleri eşitleniyor ve tüm kadın çalışanlara eşit şartlarda doğum izni sağlanması amaçlanıyor.

DÜZENLEME NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Çalışmanın kısa süre içinde Bakanlık ve AK Parti tarafından son kez gözden geçirilerek TBMM’ye sunulması bekleniyor. Mecliste görüşüldükten sonra düzenlemenin yeni yılda yürürlüğe gireceği öngörülüyor.

Doğum izni 24 hafta oldu mu?

Henüz resmi olarak yürürlüğe girmedi ancak düzenleme hazırlandı ve TBMM’ye sunulması planlanıyor. Kabul edilmesi halinde doğum izni toplam 24 hafta olacak.

Yeni doğum izni kimleri kapsıyor?

Memurlar, işçiler, askeri personel, hakim ve savcılar, KİT çalışanları ve akademisyenler dahil tüm kadın çalışanları kapsayacak.

Babalık izni kaç gün olacak?

Mevcut uygulamada 5 gün olan babalık izninin tüm personel statülerinde 10 güne çıkarılması planlanıyor.

Koruyucu ailelere izin var mı?

Evet. İlk kez 3 yaşından küçük çocuk için koruyucu aile olan personele 10 günlük izin verilmesi öngörülüyor.

Düzenleme ne zaman yürürlüğe girer?

TBMM’de kabul edilmesinin ardından yeni yılda yürürlüğe girmesi bekleniyor.