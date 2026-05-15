DOĞUM İZNİ SÜRESİ DEĞİŞTİ! | Doğum İzni Kaç Hafta? (2026 GÜNCEL)

Doğum izni 24 haftaya çıktı mı, doğum sonrası izin süresi kaç hafta oldu? 1 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle analık izni, doğum sonrası izin, koruyucu aile izni ve evlat edinme izinlerine ilişkin önemli değişiklikler yapıldı. Yeni düzenlemeye göre doğumdan sonraki izin süresi 8 haftadan 16 haftaya çıkarılırken, toplam analık izni 16 haftadan 24 haftaya yükseltildi.

DOĞUM İZNİ 24 HAFTAYA ÇIKTI MI?

Evet. 1 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle doğum izni süresi yeniden düzenlendi. Buna göre kadın çalışanlar için doğum sonrası izin süresi 8 haftadan 16 haftaya çıkarıldı.

Bu değişiklikle birlikte toplam analık izni 16 haftadan 24 haftaya yükselmiş oldu. Yeni sistemde doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası ise 16 hafta izin kullanılabilecek.

YENİ DOĞUM İZNİ KAÇ HAFTA OLDU?

İzin Türü Eski Süre Yeni Süre Doğum Öncesi İzin 8 hafta 8 hafta Doğum Sonrası İzin 8 hafta 16 hafta Toplam Analık İzni 16 hafta 24 hafta

DOĞUM SONRASI İZİN SÜRESİ KAÇ HAFTA OLDU?

Yeni düzenlemeyle doğum sonrası izin süresi 16 hafta oldu. Daha önce doğumdan sonra 8 hafta olarak uygulanan süre, yapılan değişiklikle iki katına çıkarıldı.

Böylece çalışan anneler, doğumdan sonra daha uzun süre izin kullanabilecek. Bu düzenleme hem kamu çalışanlarını hem de işçileri ilgilendiren hükümler içeriyor.

MEMURLAR İÇİN DOĞUM İZNİ DÜZENLEMESİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yapılan değişiklikle memurların analık izni süresi artırıldı. Kanunda yer alan “doğumdan sonra sekiz” ibaresi “doğumdan sonra onaltı” şeklinde değiştirildi.

Ayrıca “toplam onaltı” ibaresi de “toplam yirmidört” olarak düzenlendi. Böylece memurlar için toplam doğum izni süresi 24 hafta oldu.

İŞÇİLER İÇİN DOĞUM İZNİ DÜZENLEMESİ

4857 sayılı İş Kanunu’nda da benzer değişiklik yapıldı. İşçiler için doğumdan sonraki izin süresi 8 haftadan 16 haftaya çıkarıldı.

Bu değişiklikle birlikte işçiler için toplam analık izni de 24 hafta olarak uygulanacak.

KORUYUCU AİLELERE İZİN HAKKI GETİRİLDİ

Yeni düzenleme yalnızca doğum izniyle sınırlı kalmadı. Koruyucu aile olan çalışanlara da yeni izin hakkı tanındı.

Bir veya daha fazla çocuğa eşiyle birlikte ya da tek başına koruyucu aile olan memura, çocuğun koruyucu aile yanına teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine 10 gün izin verilecek.

İşçiler için de benzer bir düzenleme yapıldı. Koruyucu aile olan işçiye, çocuğun teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine 10 gün ücretsiz izin hakkı tanındı.

EVLAT EDİNME İZNİ DÜZENLEMESİ

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemede evlat edinme izinlerine ilişkin hükümler de yer aldı. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya tek başına evlat edinen bazı personele, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren 8 hafta izin verilecek.

Bu izin, evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanabilecek.

TSK, SAHİL GÜVENLİK VE JANDARMA PERSONELİ İÇİN İZİN DÜZENLEMESİ

Türk Silahlı Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma personeline ilişkin kanunlarda da analık izni ve evlat edinme izinleri yeniden düzenlendi.

Bu kapsamda doğum sonrası izin süresi 16 haftaya, toplam analık izni ise 24 haftaya çıkarıldı. Koruyucu aile olan personele de çocuğun teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine 10 gün izin verilecek.

GEÇİŞ SÜRECİ NASIL UYGULANACAK?

Düzenlemede geçiş sürecine ilişkin özel hüküm de yer aldı. Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla analık izin süresi dolmuş olsa bile, 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 24 haftalık süreyi henüz tamamlamamış olan personele ek hak tanındı.

Bu kişiler, yürürlük tarihinden itibaren 10 iş günü içinde talep etmeleri halinde 8 hafta ilave analık izni kullanabilecek.

Doğum izni 24 haftaya çıktı mı?

Yeni düzenlemeyle toplam analık izni 24 haftaya çıkarıldı.

Doğum sonrası izin kaç hafta oldu?

Doğum sonrası izin süresi 16 hafta oldu.

Doğum öncesi izin süresi değişti mi?

Doğum öncesi izin süresi 8 hafta olarak devam ediyor.

Toplam analık izni kaç hafta?

Yeni düzenlemeye göre toplam analık izni 24 hafta olarak uygulanacak.

Doğum izni düzenlemesi memurları kapsıyor mu?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yapılan değişiklikle memurların analık izni süresi artırıldı.

Doğum izni düzenlemesi işçileri kapsıyor mu?

Evet. 4857 sayılı İş Kanunu’nda yapılan değişiklikle işçiler için de toplam analık izni 24 haftaya çıkarıldı.

Koruyucu ailelere izin var mı?

Koruyucu aile olan memura 10 gün izin, işçiye ise 10 gün ücretsiz izin hakkı getirildi.

Evlat edinenlere izin verilecek mi?

Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen bazı personele çocuğun tesliminden itibaren 8 hafta izin verilecek.

Eski doğum yapanlar bu haktan yararlanabilecek mi?

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte analık izni bitmiş olsa bile, 1 Nisan 2026 itibarıyla doğumdan itibaren 24 haftalık süreyi tamamlamamış olan personel, 10 iş günü içinde talep etmesi halinde 8 hafta ilave analık izni kullanabilecek.

