Doğum izninde geçiş dönemi düzenlemesi: İzni devam eden annelere 8 hafta ilave izin

TBMM Genel Kurulu, doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya çıkaran kanun teklifine eklenen geçici maddeyi kabul etti. Düzenlemeyle, 1 Nisan 2026 itibarıyla 24 haftalık süreyi henüz tamamlamamış anneler 10 iş günü içinde başvurmaları halinde 8 hafta ilave analık izninden yararlanabilecek.

Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu, sosyal medyanın 15 yaş altına engellenmesi ve kadınların doğum izninin 16 haftadan toplam 24 haftaya çıkarılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünde yer alan maddelerin görüşmelerine devam ediyor.

Kanun teklifine AKP milletvekilleri tarafından verilen önergeyle eklenen geçici birinci madde kabul edildi. Düzenlemeye göre, analık izin süresi dolmuş ancak 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla doğum tarihinden itibaren 24 haftalık süreyi henüz tamamlamamış olan anneler, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde talepte bulunmaları halinde 8 hafta ilave analık izninden yararlanabilecek.

Önergenin gerekçesinde, kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte analık izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılmasından mevcut süreçteki annelerin de yararlanmasının amaçlandığı belirtildi. Böylece kanunun yayımlandığı tarihte izni devam eden ya da henüz 24 haftayı doldurmamış anneler, yeni düzenlemeden geriye dönük olarak faydalanabilecek.